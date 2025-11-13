Глава ГИН Бобров заявил о завершении мероприятий по упорядочению территорий в Южном Бутово

Начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров заявил о завершении комплексных мероприятий в районе Южное Бутово. Специалисты ведомства упорядочили использование территории в соответствии с градостроительными нормами, сообщила « Москва.ру ».

На улице Поляны демонтировали 30 временных сооружений общей площадью более трех тысяч квадратных метров.

«Все сооружения были возведены в коммунальной зоне „Гавриково“ в обход установленного регламента», — подчеркнул Бобров.

Он также добавил, что действия объединения носят системный характер и направлены на восстановление правового порядка в сфере земельных отношений. Приоритетом политики ведомства является превентивная работа.