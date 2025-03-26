Глава Fstok.ru Колчина сообщила, что самый дешевый кофе в России стоит 500 рублей

Основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина рассказала «Газете.Ru» , что сорт робуста — это самый доступный по цене кофе в российских магазинах.

Упаковка весом 200 граммов стоит в среднем 500 рублей, но выгоднее покупать кофе робуста в килограммовой упаковке за 1,3–1,5 тысячи рублей.

Кофе сорта робуста выращивается в Уганде, Индии, Бразилии, Гватемале и других странах кофейного пояса. Этот вид кофе обходится дешевле из-за низких затрат на производство и логистику, а также из-за более высокого урожая по сравнению с арабикой. Кроме того, робуста содержит больше кофеина.

«Нет смысла переплачивать за более дорогой продукт, так как его цена складывается [в большей степени] из способа добычи и логистики, чем [из] качества», — отметила Колчина.

Она также предположила, что кофе сорта арабика может подорожать в России на 40% в 2025 году при определенных негативных сценариях.