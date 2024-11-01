Глава ФССП Аристов: 6 млрд рублей взыскали с нарушителей в новых регионах за девять месяцев

Глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов дал большое интервью RT . В ходе беседы он рассказал, что ведомство стало одним из первых органов власти, которые организовали в новых регионах РФ территориальные управления.

По словам Аристова, основная часть исполнительных документов на данных территориях — взыскание алиментов, возмещение вреда, а также различные взыскания в пользу юридических и физических лиц.

«За девять месяцев этого года судебными приставами взыскано 6 миллиардов рублей, из которых более трети — в пользу физических лиц», — отметил глава ведомства.

Он также добавил, что 930 человек привлекли к административной ответственности за неуплату средств по алиментам. Еще 194 уголовных дела возбудили по факту злостного уклонения от передачи средств на содержание детей.