Глава Frontiers Кузнецова назвала причиной выгорания оценивание себя только по результатам

Общественный деятель и основательница компании Frontiers Мария Кузнецова рассказала радио Sputnik , что даже те, кто достиг значительных успехов, могут столкнуться с эмоциональным выгоранием. Она выделила несколько факторов, способствующих этому состоянию.

«Когда мы движемся к цели, наш организм вырабатывает дофамин — гормон, который приносит чувство удовлетворения и энергию. Но как только цель достигнута, может наступить опустошение. Прежние достижения перестают радовать, а новые цели кажутся бессмысленными», — отметила Кузнецова.

По словам эксперта, когда человек оценивает себя только по результатам, его энергия быстро иссякает. Жизнь в постоянном напряжении, где каждое действие должно быть «полезным» или приносить доход, обесценивает простые радости и хобби. Например, человек может отказаться от рыбалки, потому что это не приносит денег, что ведет к эмоциональному перенапряжению, написал «Петербургский дневник».

Кузнецова считает, что после успеха, который привел к выгоранию, необходимо не только отдохнуть, но и переосмыслить свои приоритеты. Это может включать изменение окружения, анализ своих желаний, умение отдыхать без чувства вины и расширение горизонтов целей за пределы работы.