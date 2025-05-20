Глава фонда Берхин раскритиковал идею с запретом пожертвований на личные карты

Владимир Берхин, возглавляющий фонд «Предание», выразил свое отношение к инициативе депутата Ольги Занко, предложившей ограничить денежные переводы на личные банковские карты в благотворительных целях. Проект направлен на борьбу с мошенничеством в некоммерческой сфере, сообщил « Ридус ».

Специалист указал на очевидные технические сложности реализации подобного подхода, отметив, что сегодняшние технологии позволяют обходить любые ограничения на благотворительные пожертвования.

«Нельзя запретить людям переводить друг другу деньги. Не выйдет запретить людям просить друг у друга денег. Это естественная часть человеческого общества», — заявил эксперт.

По его словам, соответствующие меры нанесут ущерб не только мошенническим схемам, но и обычному населению, включая тех, кто собирает средства на поддержку участников СВО.