Глава ДОМ.РФ Мутко спрогнозировал снижение ипотечных кредитов на 20%

Россия готовится к донастройке льготных ипотечных программ. За последние семь лет более четырех миллионов семей воспользовались программами поддержки, а общий ипотечный портфель страны приблизился к 23 триллионам рублей. Об этом заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, его слова привел сайт телеканала «Звезда» .

Мутко объяснил, что государственная жилищная политика направлена на адресную поддержку различных категорий населения. В России действуют программы семейной ипотеки, выплаты многодетным семьям и дополнительные меры поддержки в регионах с низкой рождаемостью.

«В ряде регионов мы запустили такие проекты, готовимся к запуску в Липецке. Запустили в Воронеже, когда субсидируется процентная ставка для граждан, которые получают возможность улучшить свои жилищные условия», — рассказал гендиректор.

С середины 2025 года ипотечный рынок начал восстанавливаться после периода спада.

«В первом полугодии спад был в районе 55%. Последние два месяца мы видим, что выдается уже ежемесячно в районе 100 тысяч кредитов. Вот за октябрь даже 105 тысяч кредитов», — отметил Мутко.

Ожидается, что в 2025 году объем ипотечных кредитов снизится примерно на 20%, а общие вложения в строительство жилья через ипотечные программы составят около 3,8 триллиона рублей. До 60% ипотечных выдач приходится на льготные программы, особенно на первичном рынке.