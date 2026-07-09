Глава Черняховского округа Вобликов провел встречу с обсуждением комплекса «Безопасный город»
Глава Черняховского округа Калининградской области Виктор Вобликов провел рабочее совещание по вопросу расширения зон покрытия системы «Безопасный город». Об этом сообщили «Государственные новости».
На встрече с подрядчиками обсуждались планы по интеграции современных цифровых технологий в существующую инфраструктуру безопасности.
Участники представили детальный план по внедрению новых технологий. Планируется установка дополнительных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, камер наружного наблюдения с функциями видеоаналитики и модулей экстренной связи «гражданин-полиция». Эти меры помогут расширить географию покрытия системы и повысить эффективность работы.