Глава Башкирии Хабиров утвердил график Сабантуев на 2025 год

В Башкирии официально утвердили расписание проведения Сабантуев на 2025 год. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации региона.

Глава республики Радий Хабиров лично подписал соответствующий документ, добавил RT.

Сабантуй — один из самых популярных и уважаемых праздников в Башкирии. Подготовка к нему начинается задолго до проведения самого мероприятия.

Жители Аургазинского, Бижбулякского, Бурзянского, Зилаирского, Калтасинского, Кармаскалинского, Кугарчинского, Чишминского и Янаульского районов первыми отметят Сабантуй 31 мая. Завершатся празднования в Белокатайском районе — там событие пройдет 19 июля.