Глава «Автодора» Петушенко заявил, что подорожание проезда по платным дорогам пока не ожидается

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко на Петербургском международном экономическом форуме развеял слухи о возможном росте тарифов на платных автодорогах. Об этом сообщил News.ru .

По его словам, на сегодняшний день вопрос повышения стоимости проезда не рассматривается.

Кроме того, главу «Автодора» спросили, можно ли ожидать появления беспилотного транспорта на платных дорогах и в городах в ближайшее время. Петушенко ответил, что инфраструктура готова к этому, но заказчиками являются бизнес и перевозчики, а не «Автодор».