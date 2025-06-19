Глава «Автодора» Петушенко заявил, что подорожание проезда по платным дорогам пока не ожидается

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко на Петербургском международном экономическом форуме развеял слухи о возможном росте тарифов на платных автодорогах. Об этом сообщил News.ru.

По его словам, на сегодняшний день вопрос повышения стоимости проезда не рассматривается.

Кроме того, главу «Автодора» спросили, можно ли ожидать появления беспилотного транспорта на платных дорогах и в городах в ближайшее время. Петушенко ответил, что инфраструктура готова к этому, но заказчиками являются бизнес и перевозчики, а не «Автодор».

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