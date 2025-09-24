Глава АУРЭК Черницкая предложила ввести рейтинг покупателей для регулировки возвратов на маркетплейсах

«Проблема потребительского экстремизма сегодня реальна и масштабна. Мы видим, что 62% продавцов сталкиваются со злоупотреблениями при возвратах, а малый бизнес несет катастрофические издержки», — отметила эксперт.

Черницкая подчеркнула, что покупатели массово заказывают много вещей, оставляя себе лишь некоторые, или используют покупки как краткосрочную аренду. Это приводит к высоким потерям для бизнеса.

«Необходимы системные меры. Действующее законодательство не учитывает специфику e-commerce, создавая "белое пятно". Мы предлагаем введение рейтингов покупателей, которые ограничат злоупотребления, невозвратный сервисный сбор и пересмотр сроков возврата для таких категорий, как одежда и обувь», — сообщила глава АУРЭК.

Черницкая также подчеркнула, что право на возврат должно быть сбалансировано с ответственностью потребителя.