Глава АТР Мкртчян поддержал списание бюджетных кредитов регионам при условии инвестирования средств в туризм

В России предложили списывать бюджетные кредиты субъектов РФ при условии инвестирования денег в региональный туризм. Такую инициативу поддержал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, каждый губернатор по-разному относится к развитию туризма. Вопрос заключается только в том, какая конкретно сумма будет направлена в региональный туризм. От этого будет зависеть, дельное это предложение или нет.

Отмечается, что в феврале президент РФ Владимир Путин предложил списать 2/3 задолженности субъектов по бюджетным кредитам.