Глава АКОРТ Богданов рассказал, что темпы расходов россиян снизились до 6%

За несколько месяцев темпы роста расходов россиян в магазинах снизились с 13–14% до 6%. Особенно ярко тенденция на экономию проявилась в сентябре. В результате замедлился рост товарооборота в рознице. Об этом рассказал председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. Его слова привел сайт «Свободная Пресса» .

Специалист отметил, что за восемь месяцев товарооборот увеличился всего на 2,2%, что в четыре раза меньше показателя прошлого года. Сильнее всего упал спрос на непродовольственные товары.

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, причина сокращения трат не только в росте цен, но и в преобразованиях на рынке труда. Увеличение числа людей с неполной занятостью и снижение премий ограничивают количество спонтанных покупок.