Глава АБК Колосков: беседа с кредиторами поможет не попасть в базу коллекторов

Генеральный директор коллекторского агентства АБК Максим Колосков рассказал, как не попасть в базу агентов по взысканию. Слова эксперта опубликовало РИА «Новости» .

На ранних сроках, отметил глава фирмы, стоит попробовать договориться с кредиторами. В такой беседе важно установить контакт.

Колосков посоветовал всегда оставаться на связи с банком и вместе искать пути решения. Финансовые организации обычно продают коллекторам долги именно тех клиентов, которые начинают скрываться, добавил «7Дней.ru».