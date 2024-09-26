Глава АБК Колосков: беседа с кредиторами поможет не попасть в базу коллекторов

Генеральный директор коллекторского агентства АБК Максим Колосков рассказал, как не попасть в базу агентов по взысканию. Слова эксперта опубликовало РИА «Новости».
На ранних сроках, отметил глава фирмы, стоит попробовать договориться с кредиторами. В такой беседе важно установить контакт.
Колосков посоветовал всегда оставаться на связи с банком и вместе искать пути решения. Финансовые организации обычно продают коллекторам долги именно тех клиентов, которые начинают скрываться, добавил «7Дней.ru».
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