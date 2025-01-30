Глава Абакана Лемин сообщил о создании двух ТОС
Территориальное общественное самоуправление организуют в двух самых больших жилых районах Абакана. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на данные главы столицы Хакасии Алексея Лемина.
По его словам, старостой Центрального района избрали Дарью Казак, Северного — Анну Медведеву.
«Это уникальная возможность объединить усилия всех неравнодушных людей ради общего блага», — заявил градоначальник.
Лемин указал на способность ТОС открывать новые возможности для активного участия горожан в жизни своих районов. Мэр поздравил новоиспеченных старост и пожелал им стать лидерами общественного мнения.
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