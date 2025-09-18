Глава Абакана Лемин рассказал, что основные этапы благоустройства ПкиО завершены

Глава Абакана Алексей Лемин поделился информацией о преображении парка культуры и отдыха (ПкиО). Об этом написали «Государственные новости» .

В официальном телеграм-канале глава Абакана Алексей Лемин рассказал, что основные этапы благоустройства ПкиО уже завершены. В парке появились парковки, обновились детские и спортивные зоны с современными комплексами, обустроены пляжные участки и сценическая зона с освещением.

Лемин подчеркнул, что в ближайшее время установят оставшееся оборудование на пляже, завершат резиновое покрытие на спортивных площадках, установят трибуны около сцены и окончательно обустроят дорожки.

Проект реализуют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Основная часть финансирования поступает из федерального бюджета — выделено 103,1 млн рублей. Республика и город направили по 1 млн рублей.

Глава Абакана отметил, что без участия в нацпроекте масштабные работы не удалось бы провести так быстро.