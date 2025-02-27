Gismeteo: в марте температура в ХМАО будет колебаться от 0 до –10 градусов
В марте в ХМАО температура будет варьироваться от 0 до -10 градусов, при этом погода ожидается пасмурной и снежной. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на метеорологический ресурс Gismeteo.
Потепление до нулевых значений и выпадение мокрого снега ожидаются во второй половине месяца. Солнце будет редким гостем в регионе.
Особенно тепло будет в Нижневартовске, где накануне 8 Марта воздух прогреется до +1 градуса. В Сургуте и Ханты-Мансийске температура будет на 6 градусов ниже.
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