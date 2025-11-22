Gismeteo: теплая и пасмурная погода ожидается в Самаре в выходные

В ближайшие выходные, 22 и 23 ноября, в Самаре прогнозируется пасмурная погода без прояснений. Об этом сообщил sovainfo.ru со ссылкой на Gismeteo.

Днем в субботу столбики термометров поднимутся до +9 градусов, в воскресенье похолодает до +6 градусов.

Выходные ожидаются преимущественно сухими и комфортными для прогулок. Скорость ветра будет варьироваться от одного до четырех метров в секунду, а ночью его порывы увеличатся до девяти метров в секунду. Магнитные бури достигнут максимальной отметки в три балла.