Gismeteo: дожди и грозы накроют Челябинск
Жителей Челябинска ожидает неделя с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщил «Курс дела» со ссылкой на данные сервиса Gismeteo.
Сегодня, 19 мая, воздух прогреется до +21 градуса, пройдут небольшие дожди, ветер усилится до 11 метров в секунду. Во вторник ночью потеплеет до +14 градусов, днем сохранятся те же показатели температуры, однако ветер достигнет скорости 16 метров в секунду, а интенсивность дождя увеличится.
В среду прогнозируется снижение ночной температуры до +12 градусов, облачность уменьшится, но дождливая погода сохранится, скорость ветра составит 14 метров в секунду. Четверг принесет прохладу, ветер будет умеренным. Пятница отметится ночными показателями +10 градусов, дневными — +16 градусов, ожидаются грозовые явления.