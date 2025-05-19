Gismeteo: дожди и грозы накроют Челябинск

Жителей Челябинска ожидает неделя с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщил « Курс дела » со ссылкой на данные сервиса Gismeteo.

Сегодня, 19 мая, воздух прогреется до +21 градуса, пройдут небольшие дожди, ветер усилится до 11 метров в секунду. Во вторник ночью потеплеет до +14 градусов, днем сохранятся те же показатели температуры, однако ветер достигнет скорости 16 метров в секунду, а интенсивность дождя увеличится.

В среду прогнозируется снижение ночной температуры до +12 градусов, облачность уменьшится, но дождливая погода сохранится, скорость ветра составит 14 метров в секунду. Четверг принесет прохладу, ветер будет умеренным. Пятница отметится ночными показателями +10 градусов, дневными — +16 градусов, ожидаются грозовые явления.