ГИС-центр ПГНИУ: оттепель и дожди ожидаются в Пермском крае в выходные
Специалисты ГИС-центра ПГНИУ составили прогноз погоды для Пермского края. В выходные жителей региона ожидают изменения, сообщил Properm.ru.
По данным организации, уже через несколько дней Прикамье накроют дожди, которые могут спровоцировать образование гололедицы. Кроме того, синоптики предупредили об оттепели.
Количество осадков на большей части края не превысит три-восемь миллиметров в ближайшую неделю. Прирост снега также не прогнозируется. Исключение — северо-восток региона.
Так, на метеостанции в Губахе высота покрова достигла 48 сантиметров. В последний раз подобная ситуация наблюдалась в 2021 году.
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