ГИС-центр ПГНИУ: обильные снегопады накроют Пермский край в эти выходные

Сильный снегопад ожидается в северной и восточной частях Пермского края с четверга по воскресенье. Об этом сообщает сайт Properm.ru со ссылкой на специалистов ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

В указанных зонах снежный покров вырастет на 25-35 миллиметров, на остальных территориях — всего на 5-15 миллиметров.

По данным синоптиков, в ночь с субботы на воскресенье снегопады пройдут по всей площади региона. Так, в Губахе есть вероятность, что снежные покровы достигнут отметки в 50 сантиметров. С начала ноября в городе выпало 113 миллиметров осадков, что составляет порядка 150% от месячной нормы.