ГИС-центр ПГНИУ: обильные снегопады накроют Пермский край в эти выходные

Сильный снегопад ожидается в северной и восточной частях Пермского края с четверга по воскресенье. Об этом сообщает сайт Properm.ru со ссылкой на специалистов ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).
В указанных зонах снежный покров вырастет на 25-35 миллиметров, на остальных территориях — всего на 5-15 миллиметров.
По данным синоптиков, в ночь с субботы на воскресенье снегопады пройдут по всей площади региона. Так, в Губахе есть вероятность, что снежные покровы достигнут отметки в 50 сантиметров. С начала ноября в городе выпало 113 миллиметров осадков, что составляет порядка 150% от месячной нормы.
Состояние тротуаров проверили у детского сада гимназии № 7 в Чехове
«Он говорит абсолютную ложь». На Ставрополье оправдали обвиняемого в убийстве полицейского
Более 4 тысяч самозахватов земли пресекли в Подмосковье с начала года
Квадрокоптер с тепловизором отправили из Чехова в зону СВО
Московский суд приговорил крановщика к 24 годам заключения за поджог военкомата
Круглый стол о цифровизации строительства провели в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте