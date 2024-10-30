Гинеколог Шмаков рассказал, что ЭКО может помочь женщинам с онкологическими заболеваниям стать мамами

Главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству и гинекологии Роман Шмаков в беседе с изданием kp.ru рассказал, что женщины, перенесшие рак, вполне могут стать мамами с помощью ЭКО.

Как пояснил медик, если болезнь была обнаружена своевременно, и пациентка попадает в руки квалифицированных специалистов, ее прогноз не отличается от прогноза для здоровой женщины, которая не беременна. Врач подчеркнул, что несмотря на задержку роста плода при лечении рака некоторыми препаратами, медспециалисты знают, как вести подобную беременность.

Если раньше ЭКО для больных раком было невозможно, то сейчас в отдельных случаях делается криоконсервация эмбриона перед химиотерапией, а когда женщина излечивается, проводится имплантация этого эмбриона, пояснил Шмаков.