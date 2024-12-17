Гильдия риелторов: ощутимого подорожания аренды квартир не ожидается

Избыток предложений студий может произойти на рынке аренды недвижимости в 2025 году. Однако значительный рост арендной платы остается маловероятным сценарием. Об этом заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с НСН .

Эксперт отметил, что за текущий год цены на аренду жилья увеличились на 30%.

«Однако дальнейший рост, во-первых, ограничен платежеспособностью людей. Во-вторых, всегда есть баланс спроса и предложения», — считает Барсуков.

Он добавил, что аренда может подорожать во второй половине следующего года, но речь идет о незначительном повышении цен. Предложений на рынке будет больше, резюмировал риелтор.