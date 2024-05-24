Гильдия рестораторов и отельеров: почти все дома отдыха были вынуждены закрыться после распада СССР

Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, куда пропали все дома отдыха в России.

По словам эксперта, все они вынуждены были закрыться из-за ряда проблем, включающих недостаток финансирования, устаревшую инфраструктуру и усиление конкуренции со стороны частников. Случилось это сразу же после распада СССР, написало «АБН24».

Некоторые объекты до сих пор используют в своем названии термин «дом отдыха». Как пояснил Колесников, это скорее элемент маркетингового хода, чем отображение реального положения вещей.