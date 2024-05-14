Гигиенист Гильденскиольд: вернуть естественный цвет седым волосам невозможно | 360°

Общество 14 мая 2024, 17:56 Гигиенист Гильденскиольд: вернуть естественный цвет седым волосам невозможно

Читать 360 в

Вернуть естественный цвет седым волосам в настоящий момент еще никому не удавалось. Об этом рассказал завкафедрой общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд в беседе с News.ru.

По словам гигиениста, волосы изначально являются бесцветными. Пигмент вырабатывается благодаря ряду процессов в организме, однако с возрастом они снижаются.

Реклама

Данный процесс необратим, а сведения о возвращении локонам оттенка с помощью снижения уровня стресса распространяют псевдоученые, заключил специалист.