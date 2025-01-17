Gigarama вручили награду за вклад в освещение Байкало-Амурской магистрали

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров вручил государственную награду медиалаборатории Gigarama (News Media Holding) за вклад в популяризацию Байкало-Амурской магистрали. Церемония прошла в главном офисе ОАО «РЖД» в Москве.

Gigarama вместе с «Российскими железными дорогами» предложила пользователям в формате виртуального путешествия пройти по трассе — от Тайшета до Ванинского порта, а также увидеть ключевые инфраструктурные объекты. Проект запустили еще в июле прошлого года, и он сразу же вызвал широкий интерес по всей России и за ее пределами.

Гендиректор Gigarama Марат Сайченко подчеркнул, что работа над проектом стала вызовом для всей команды.

«Мы хотели показать не только масштаб инфраструктурных изменений, но и труд, стоящий за каждым километром магистрали», — сказал он.

Gigarama — это мультимедийная лаборатория, которая специализируется на создании интерактивных цифровых проектов.