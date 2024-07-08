Гидрометцентр: водоемы Челябинской области прогрелись до уровня Черного моря

Вода в реках и озерах Челябинской области прогрелась до уровня Черного моря. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

В настоящее время температура составляет +23…+24 градуса. Данный показатель на несколько пунктов опережает среднегодовые значения.

По мнению метеорологов, такая ситуация связана с погодой в регионе. Уже больше недели там сохраняется 30-градусная жара.

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