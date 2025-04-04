Гидрометцентр: в начале апреля на Урале выпадет больше половины нормы осадков

В Свердловской области в течение ближайшей недели ожидается влияние циклонов, перемещающихся со Скандинавии и Черного моря. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на Уральский гидрометцентр.

Согласно данным организации, прогнозируется выпадение более половины месячной нормы осадков.

«Частое воздействие циклонов и атмосферных фронтов принесет суммарно до конца первой десятидневки апреля 12-18 миллиметров, в горах — до 25 миллиметров влаги», — пояснили синоптики.

В субботу, 5 апреля, во второй половине дня ожидаются дожди и юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Ночная температура приблизится к нулю, а дневная составит около +11 градусов. В воскресенье интенсивность осадков снизится, но температурные показатели останутся на прежнем уровне.