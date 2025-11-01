Гидрометцентр Удмуртии предупредил о снегопаде в ближайшие дни

Гидрометцентр Удмуртии опубликовал прогноз погоды на праздничные дни ноября. По данным синоптиков, в регионе ожидаются зимние осадки, включая снег и мокрый снег, что может существенно осложнить дорожную обстановку. Об этом написал сайт udm-info.ru .

Уже в первые дни ноября температура воздуха будет постепенно понижаться. В субботу, 1 ноября, днем ожидается от 0 до +5 градусов, а ночью температура опустится до минус 3 градусов. В воскресенье и понедельник, 2 и 3 ноября, температура днем составит около 0–+2 градусов, а ночью будет около минус 5 градусов.

Начиная с 4 ноября, погода претерпит существенные изменения. Ночью температура опустится до минус 5 градусов, днем повысится до плюс 4 градусов. Ожидается снег, который усилится и покроет территорию региона. Днем 4 ноября снег постепенно перейдет в дождь.

В ночь на 5 ноября дожди продолжатся, но в отдельных районах могут перейти в мокрый снег. Днем осадки пройдут преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1 градуса, днем от плюс 1 до плюс 6 градусов.