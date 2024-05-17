Гидрометцентр: теплые выходные без существенных осадков ждут жителей Ставрополя | 360°

Общество 17 мая 2024, 14:12 Гидрометцентр: теплые выходные без существенных осадков ждут жителей Ставрополя

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Май в Ставрополе выдался дождливым, однако уже в предстоящие выходные ситуация изменится. Об этом рассказал NewsTracker со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Так, в субботу, 18 мая, в городе ожидается переменчивая облачность. Столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

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Воскресенье также пройдет без существенных осадков. Воздух прогреется до +20 градусов. Порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.