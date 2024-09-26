Гидрометцентр Татарстана: бабье лето продлится в республике минимум до 4 октября
Специалисты Гидрометцентра Татарстана рассказали, что бабье лето продежрится в республике минимум до 4 октября. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на «Бизнес Онлайн».
Несмотря на теплую погоду днем, в ночное время суток возможны заморозки. Температура воздуха может опускаться до -6 градусов. Ожидается южный и юго-восточный ветер.
До конца сентября столбики термометров днем будут показывать до +17... +22 градусов. Осадков не прогнозируется.
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