Гидрометцентр Татарстана: бабье лето продлится в республике минимум до 4 октября

Специалисты Гидрометцентра Татарстана рассказали, что бабье лето продежрится в республике минимум до 4 октября. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на «Бизнес Онлайн».

Несмотря на теплую погоду днем, в ночное время суток возможны заморозки. Температура воздуха может опускаться до -6 градусов. Ожидается южный и юго-восточный ветер.

До конца сентября столбики термометров днем будут показывать до +17... +22 градусов. Осадков не прогнозируется.