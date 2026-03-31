Гидрометцентр спрогнозировал жаркое лето в Курганской области

Летний период в Курганской области ожидается жарким. В июне и июле прогнозируется повышение температуры выше климатической нормы. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Гидрометцентр России.

По данным прогноза, средняя месячная температура воздуха в июне составит +17…+19 градусов, а в июле — +19…+20 градусов. Значительное повышение температуры прогнозируется только на западе региона, тогда как на востоке области температура ожидается около нормы. В августе столбики термометров останутся на привычном значении.