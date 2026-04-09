Гидрометцентр спрогнозировал прохладную погоду в ХМАО в выходные
Синоптики Гидрометцентра предупредили жителей ХМАО о прохладной погоде в выходные, сообщил «ФедералПресс».
В субботу, 11 апреля, ночью температура воздуха составит −8…−10 градусов, днем — −3…0. В отдельных районах возможен небольшой снег и умеренный ветер.
В воскресенье, 12 апреля, станет еще холоднее: ночью ожидается −10…−12 градусов, днем — −5…−2. В некоторых местах возможны порывистый ветер и кратковременные снегопады.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте