Гидрометцентр сообщил, что летняя температура воздуха в Самарской области превысит норму

Лето в Самарской области будет отличаться повышенными температурными показателями. Об этом сообщил сайт volga.news со ссылкой на Гидрометцентр России.

В июне прогнозируется, что среднемесячная температура воздуха достигнет +19,1 градуса, что превышает норму более чем на один градус, за исключением северо-востока региона.

Июль также обещает быть теплым: среднемесячная температура по всей области составит +21,1 градуса, что выше нормы на один градус.

Август предвещает аномалию в виде осадков: их количество превысит норму, которая составляет 42 миллиметра. Среднемесячная температура в этом месяце ожидается около +19,2 градуса.