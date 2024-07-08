Гидрометцентр: сильные дожди и грозы накроют Челябинскую область
Гидрометцентр объявил в Челябинской области штормовое предупреждение. Погода резко испортится к вечеру 8 июля, сообщило Ura.ru.
Согласно данным учреждения, на горные, а также юго-западные районы обрушатся мощные дожди и грозы. Местами ожидается крупный град.
Порывы ветра могут достигнуть 25 метров в секунду. Такие же условия сохранятся 9 июля.
Boeing признала себя виновной в мошенничестве
«Большая опасность». Россиянам рассказали, на что обращать внимание при выборе кафе
Автобус столкнулся с КамАЗом в Красноярском крае. Пострадали 17 человек
Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на неделю
Российские войска изменили тактику ракетных ударов по целям на Украине
Ефимов: новые жилые и деловые кварталы появятся на северо-востоке Москвы
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте