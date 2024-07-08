Гидрометцентр: сильные дожди и грозы накроют Челябинскую область

Гидрометцентр объявил в Челябинской области штормовое предупреждение. Погода резко испортится к вечеру 8 июля, сообщило Ura.ru.

Согласно данным учреждения, на горные, а также юго-западные районы обрушатся мощные дожди и грозы. Местами ожидается крупный град.

Порывы ветра могут достигнуть 25 метров в секунду. Такие же условия сохранятся 9 июля.

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