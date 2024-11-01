Гидрометцентр: штормовой ветер и мокрый снег ожидаются в Татарстане

Существенное ухудшение погодных условий ожидается в Татарстане в предстоящие выходные. Объявлено штормовое предупреждение, сообщил сайт Inkazan.ru со ссылкой на Гидрометцентр республики.

Согласно информации организации, 2 и 3 ноября регион накроют осадки в виде мокрого снега, который может отложиться гололедом. Также прогнозируется мощный ветер с порывами до 15-25 метров в секунду.

Ночью столбики термометров опустятся не ниже -5 градусов. Днем потеплеет до +1…+9 градусов.

Автомобилистов предупредили о кратковременных метелях и ухудшении видимости. Кроме того, на дорогах могут образоваться гололедица и накат.