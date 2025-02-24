Гидрометцентр России: жителям Нижегородской области не стоит ждать погодных аномалий в конце февраля

Нижегородцам можно не ждать аномалий погоды как минимум до 2 марта. Об этом сообщил сайт newsnn.ru .

По данным Гидрометцентра России, в регионе до начала марта средняя температура воздуха будет держаться на отметке -5… -7 градусов. Это соответствует норме 1991–2020 годов.