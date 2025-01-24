Гидрометцентр России: январь в Москве окажется теплее марта

Последняя неделя января в Москве обещает быть теплее, чем погода в марте. Средняя температура января 2025 года оказалась на 5,2 градуса выше климатической нормы, и такая тенденция сохранится. Такие данные представил сайту kp.ru Гидрометцентр России.

В ближайшие дни и на следующей неделе в столице и области будет на 8–10 градусов теплее, чем обычно в это время, предупреждают метеорологи. Есть вероятность, что 27, 28 и 29 января будут установлены новые абсолютные температурные рекорды за последние 146 лет метеорологических наблюдений. При этом два из них (для 27 и 28 декабря) держатся уже более ста лет.

Помимо весеннего тепла, январь 2025 года удивил отсутствием снега. Обычно в январе лежат сугробы высотой 30–33 сантиметра, однако в этом году снежный покров отсутствует. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова подтвердила, что с 18 января снег исчез с московских улиц, и до конца месяца осадков в виде снега не ожидается.