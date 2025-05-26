Гидрометцентр предупредил жителей Карелии о грозах и ливнях

Конец мая в Карелии будет теплым, однако местным жителям стоит быть готовыми к осадкам. Об этом сообщил « КарелИнформ » со ссылкой на Гидрометцентр.

По информации организации, из-за малоподвижного атмосферного фронта, который удерживает мощный антициклон над центральным Поволжьем, погода в республике в последнюю неделю мая останется переменчивой.

В регионе предсказывают кратковременные дожди, местами — ливни и грозы, особенно на юге и востоке. Теплый воздух будет поступать с южными ветрами. Ночью температура воздуха составит +7…+12 градусов, днем — +15…+25 градусов.