Гидрометцентр предупредил жителей Карелии о грозах и ливнях

Конец мая в Карелии будет теплым, однако местным жителям стоит быть готовыми к осадкам. Об этом сообщил «КарелИнформ» со ссылкой на Гидрометцентр.
По информации организации, из-за малоподвижного атмосферного фронта, который удерживает мощный антициклон над центральным Поволжьем, погода в республике в последнюю неделю мая останется переменчивой.
В регионе предсказывают кратковременные дожди, местами — ливни и грозы, особенно на юге и востоке. Теплый воздух будет поступать с южными ветрами. Ночью температура воздуха составит +7…+12 градусов, днем — +15…+25 градусов.
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