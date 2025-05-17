Гидрометцентр пообещал омичам лето, близкое к климатической норме

Гидрометцентр предоставил вероятностный прогноз погоды на лето в Омске, согласно которому все месяцы ожидаются близкими к среднестатистическим показателям. Исключение составит лишь июнь на юго-западной части региона, где температура воздуха может оказаться на один-два градуса ниже обычной, сообщил « Город55 ».

Предполагается, что июль и август пройдут без существенных климатических сюрпризов: отсутствуют основания для ожидания длительной жары, засухи или затяжных дождей.

Параллельно с этим май продолжает удивлять омичей своей нестандартностью. Согласно наблюдениям метеорологов, месяц оказался холоднее и дождливее, чем обычно. Например, 13 мая был зафиксирован новый суточный рекорд осадков — 15,2 миллиметра.