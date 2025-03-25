Гидрометцентр пообещал нижегородцам типичную апрельскую погоду

Специалисты Гидрометцентра сообщили, что температура воздуха в Нижегородской области в следующем месяце будет в пределах климатической нормы. Столбики термометров не поднимутся выше +7 градусов, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

По информации метеорологов, средняя температура апреля за последние 30 лет составила от +4 до +7 градусов. Ожидается, что в этом году погода будет такой же. Объем осадков останется в обычных границах — приблизительно от 30 до 40 миллиметров за месяц.

Апрельская погода известна нестабильностью. Синоптики предполагают, что ветер и дожди будут чередоваться со снегопадами.