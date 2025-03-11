Гидрометцентр Крыма спрогнозировал потепление до +24 градусов

Жителей Крыма ожидает существенное потепление на текущей неделе. Об этом сообщила начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая в беседе с сайтом « Крым 24 ».

По ее словам, воздушные массы принесут на полуостров теплую и сухую погоду без осадков. В течение недели столбики термометров покажут от +17 до +23 градусов. На побережье — от +12 до +17 градусов.

В выходные в Симферополе прогнозируется до +24 градусов. Ночью похолодает до +10 градусов. Специалист предупредила, что уже с 16 марта температура воздуха в республике начнет постепенно снижаться.