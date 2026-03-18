Гидролог Болгов предупредил о рисках наводнений при малоснежной зиме

Главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов объяснил в беседе с aif.ru , что отсутствие большого количества снега зимой не исключает возможности наводнений.

Он отметил, что при малом количестве снега, но сильных морозах почва может промерзнуть на значительную глубину.

«Просачиваясь в почву, талая вода тоже замерзает и образует так называемый запирающий слой», — рассказал Болгов.

По его словам, из-за этого половодная вода может стекать, затапливая все вокруг. В качестве примера гидролог привел ситуацию на реке Дон в 2018 году, когда наблюдался подобный сценарий развития половодья, написал RT.

Болгов подчеркнул, что на характер паводка влияет не только количество снега, но и состояние почвы — насколько сильно она увлажнена и как глубоко промерзла за зиму. Важным фактором является и характер снеготаяния.