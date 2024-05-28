Гид Шустров рассказал, что горным проводникам теперь придется проходить аттестацию для работы с туристами

Горные гиды теперь будут обязаны проходить специальную аттестацию перед тем, как их допустят до работы с людьми. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал президент Ассоциации горных гидов России Алексей Шустров.

Он объяснил, что подъем в гору связан с повышенными рисками и опасностью. Поэтому крайне важно отсеивать неквалифицированных проводников.

«Таких гидов сейчас много, но они разные по уровню готовности к работе. В популярных местах вроде Эльбруса есть огромное количество людей, которые два-три раза сходили и объявляют себя гидами», — отметил Шустров.

Однако с 1 июля вести деятельность в горах без аттестации запретят. В России создадут единый федеральный реестр, куда будут вносить допущенных до работы с людьми проводников. Кроме того, новые правила также затронут и инструкторов по езде на лыжах и сноуборде.

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