Гид Ефремова рассказала, что в Баренцевом море спасают краснокнижного горбатого кита

В Баренцевом море проводят уникальную операцию по спасению краснокнижного горбатого кита. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала гид-экскурсовод Татьяна Ефремова.

Она объяснила, что кит запутался в веревке. Спасатели искали его на протяжении двух дней, а, когда нашли, он выглядел вялым.

«Веревка у него на передней части туловища. Это говорит о том, что ему, скорее всего, сложно питаться. Каждый раз, когда он открывает рот и ему нужно поймать рыбу, эта веревка ему давит», — объяснила гид.

Она добавила, что на теле кита появились раны от веревки. Подобных спасительных операций в Баренцевом море не было.