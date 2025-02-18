Гештальттерапевт Ершова: дети с СДВГ отличаются гибким мышлением

Гештальттерапевт Светлана Ершова в беседе с NEWS.ru подчеркнула, что дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) обладают повышенной способностью воспринимать окружающий мир, что позволяет им одновременно выполнять несколько задач.

По ее словам, такие дети могут иметь значительный жизненный потенциал благодаря своей способности осознавать и воспринимать мир на более высоком уровне. Они замечают, чувствуют, слышат, видят и ощущают больше, чем их сверстники. Однако из-за СДВГ им сложнее обрабатывать информацию и управлять тем, что они воспринимают.

Ершова также отметила, что дети с СДВГ отличаются гибким мышлением, энергичностью и быстрой адаптацией к изменениям. Они способны работать в нескольких направлениях одновременно и часто проявляют креативность, что делает их успешными в искусстве и науке.