Гештальт-терапевт Черепанов предупредил о рисках использования нейросетей в психологической помощи

С развитием технологий люди все чаще прибегают к помощи нейросетей в личных вопросах, заменяя ими консультации у психологов. В то же время, гештальт-терапевт Евгений Черепанов в беседе со СМИ предупредил о рисках такого подхода.

«Как практикующий психолог, я все чаще сталкиваюсь с тем, что люди используют нейросети как „замену“ терапии. На первый взгляд это кажется удобным: быстро, доступно, бесплатно. Но у такого подхода есть серьезные ограничения и риски», — отметил Черепанов.

По его словам, нейросеть может помочь структурировать мысли, однако не способна сопереживать или нести ответственность за свои рекомендации. Более того, искусственный интеллект имеет свойство соглашаться практически с любыми утверждениями пользователя, что может закрепить негативные паттерны поведения и усилить кризисы.

Черепанов подчеркнул, что работа с чувствами и травмами требует живого контакта и эмпатии. Нейросеть может дать только шаблонный совет, не учитывая уникальный опыт человека.

В качестве альтернативы платной терапии специалист предложил воспользоваться бесплатными психологическими службами, онлайн-группами поддержки или студенческими клиниками.