Герпетолог Черлин назвал анафилактический шок причиной смерти сотрудника зоопарка

Аспидовая змея, укус которой стал смертельным для работника Московского зоопарка, не самая ядовитая. Как рассказал Life.ru эксперт-герпетолог Владимир Черлин, скорее всего, специалист умер из-за анафилактического шока — острой реакции на какой-то компонент яда.

«Спасти его было практически невозможно» — говорит эксперт.

Черлин пояснил, что аспидовая змея не является самой ядовитой, и добавил, что не знает случаев смерти именно от ее укуса. Он также рассказал о своем знакомом, который погиб от укуса обыкновенной гадюки из-за того же анафилактического шока.

Серпентолог подчеркнул важность быстрой помощи при анафилактическом шоке и отметил, что «при анафилактическом шоке спастись очень сложно».

«Дома аспидовых змей, кстати, нельзя держать, а вот в зоопарке — да», — добавил Черлин.

Он отметил, что в прошлом люди держали ядовитых змей дома, но сейчас это запрещено законом, и это правильно.