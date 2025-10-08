Геронтолог Новоселов отметил, что за последнее время люди стали выглядеть моложе

Геронтолог Валерий Новоселов в эфире радиостанции «Говорит Москва» отметил, что многие люди выглядят значительно моложе своих лет.

Специалист объяснил это изменениями в структуре заболеваемости, образе жизни и стоматологии. По его словам, раньше люди болели другими болезнями, часто сталкивались с голодом и не имели такого уровня физической активности, как сейчас.

«Действительно много людей, которые выглядят много моложе своего паспортного возраста. У нас нет эталона, но тем не менее люди отмечают. Но это не исключает того, что есть люди, которые выглядят на свой возраст и даже гораздо хуже», — подчеркнул Новоселов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил на форуме «Биопром», что новые поколения россиян выглядят моложе своих родителей в том же возрасте.