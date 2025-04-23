Геолог Станислав Завацки назвал мифом глобальное потепление

Геолог Станислав Завацки в беседе с Life.ru заявил, что глобальное потепление — миф, а нынешнее повышение температур вызвано естественными причинами.

По мнению ученого, рекордные температуры последних лет не связаны с парниковым эффектом. Станислав Завацки полагает, что на климат влияют ротация земной оси и солнечная активность. А расположение Солнечной системы в галактике определяет поток галактической радиации.

Завацки отметил, что сейчас мы находимся там же, где была Солнечная система во время Пермского вымирания. Тогда случился значительный рост глобальных температур. Ученый подчеркнул: влияние человечества на климат есть, но оно ничтожно по сравнению с природными процессами.