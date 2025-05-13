Географ Сердитова: погода в Тверской области в мае будет близка к норме

Проректор Тверского госуниверситета и председатель регионального отделения РГО Наталья Сердитова сообщила tverigrad.ru , что погода в Тверской области в мае будет близка к норме, но возможны колебания.

«До середины недели будет прохладно и пасмурно, а к концу недели все вернется в рамки климатической нормы», — процитировал ее RT.

Конец мая и начало лета могут быть теплее обычного, не исключены дожди или резкое похолодание, отметила Сердитова.

Также специалист добавила, что в перспективе в регионе вероятны частые экстремальные метеорологические явления: сильные ливни, засухи, град.